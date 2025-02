Enxergando o custo: óculos de grau básicos podem sair por até R$ 290 em Campo Grande

Com o aumento do uso de lentes corretivas, mercado busca inovação para atender à demanda crescente

A necessidade de lentes corretivas, impulsionada pelo envelhecimento da população e pela exposição prolongada a telas, está aquecendo o mercado óptico. Em Campo Grande, o custo médio de um óculos de grau básico, com armação simples e lentes para visão única, varia entre R$ 250 e R$ 290, segundo levantamento realizado pelo O Estado em óticas da cidade.

A Ótica Vidalinda, com quase duas décadas de história no mercado, destacou que há alguns anos era possível oferecer óculos completos, com armação e lentes, por apenas R$ 100. “Com a alta de impostos, nossa realidade hoje é bem diferente. Um modelo promocional simples, para visão de perto ou longe, custa atualmente cerca de R$ 250”, informou a loja. Já a Ótica Royale afirmou que o preço inicial para um óculos de grau básico é de R$ 290.

O aumento da demanda por óculos de grau é uma tendência global. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 2,2 bilhões de pessoas possuem algum problema de visão, sendo que 800 milhões nunca tiveram acesso a óculos. Até 2050, a estimativa é de que 50% da população mundial — aproximadamente 4,8 bilhões de pessoas — necessite de correção visual, de acordo com o Ophthalmology Journal.

Além disso, o uso de dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores e tablets, tem sido apontado como um dos principais fatores para o crescimento dos problemas de visão. Esse cenário exige que o mercado óptico invista em inovação e capacitação.

“O consumo de óculos está cada vez mais frequente, seja pelo envelhecimento da população, pelo uso constante de telas ou até mesmo como acessório de moda. Quem deseja conquistar uma fatia desse mercado precisa acompanhar as tendências e oferecer produtos que atendam às novas demandas dos consumidores”, explica o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Adelaido Vila.

Inovação para atender à demanda

A capacitação dos empresários é essencial para atender a um público mais exigente e conquistar espaço em um setor competitivo. Somente no Brasil, em 2022, o mercado óptico faturou cerca de R$ 22 bilhões, segundo relatório da Ssótica.

Para Adelaido Vila, o segmento óptico de Campo Grande também precisa se adaptar às novas demandas e buscar diferenciação. “Atendimento especializado, inovação e bons produtos são fundamentais para quem deseja se destacar no mercado e rentabilizar a crescente demanda por óculos de grau”, afirma.

Com preços mais altos e maior procura por produtos de qualidade, o mercado óptico local segue promissor, mas exige dos empresários atenção às necessidades dos consumidores e às novidades tecnológicas que prometem transformar o setor.

Por Djeneffer Cordoba

