Homem é executado a tiros em estrada de terra no Residencial Aquarius II

Um homem identificado como Douglas Cosme dos Santos Rocha foi executado a tiros em uma estrada de terra na região do Residencial Aquarius 2, em Campo Grande. O caso ocorreu na tarde desse sábado (8), enquanto a vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida pelos disparos.

Segundo informações divulgadas, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre a identidade do autor dos disparos. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e estiveram no local para as diligências.

A polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da execução. O caso está sendo investigado.