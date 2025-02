Homem morre após trocar tiros com a polícia no Jardim Noroeste

Um homem identificado como Alessandro Rodrigues Rosa, de 33 anos, morreu após atirar contra policiais militares e ser baleado três vezes. O caso ocorreu na noite desse sábado (8), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncia de um vizinho de que Alessandro estava armado em frente de casa.

A equipe abordou o suspeito, que nesse momento correu para dentro da residência. Os militares entraram no quintal da casa e, enquanto um PM ficou na porta dos fundos, o outro se posicionou na da frente.

Ao perceber que estava cercado, Alessandro se escondeu em um dos quartos. Os policiais ordenaram que ele saísse, no entanto, nesse momento, o suspeito sacou a arma da cintura e atirou contra os agentes.

Durante troca de tiros, o homem foi atingido por três disparos. Ele foi desarmado e levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem foi baleado na região do tórax e quadril.

Na casa de Alessandro, os policiais encontram drogas que foram encaminhadas para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

A perícia esteve no local da ocorrência e apreendeu a arma do criminoso e do policial que atirou. A Polícia Civil também compareceu no endereço.

O caso foi registrado como desobediência, tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição policial, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram