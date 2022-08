Bolsonaro indica Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues ao STJ

Nesta segunda-feira (01), saiu no Diário Oficial da União, o pedido de nomeação do presidente Jair Bolsonaro para as duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Messod Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

A nomeação precisa ser aprovada pelo senado que volta hoje (1),do recesso parlamentar.

Azulay Neto e Paulo Domingues ocuparão as vagas dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro, respectivamente, que se aposentaram recentemente.