Homem invade casa da ex-companheira e a agride na frente dos filhos em Batayporã

Foto: Reprodução/Nova News
Foto: Reprodução/Nova News

Um homem de 27 anos invadiu a residência da ex-companheira, também de 27 anos, e a agrediu na frente dos três filhos do casal na noite desse sábado (23), em Batayporã. Os dois estão separados há cerca de três anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex-parceiro chegou ao imóvel visivelmente embriagado, entrou pelo quintal e arrombou a porta da frente da residência. Ao encontrar a mulher dentro da casa, o homem passou a puxá-la pelos cabelos e a agredi-la com tapas e chutes.

As crianças presenciaram toda a situação e começaram a gritar durante as agressões. Diante da cena, vizinhos acionaram a Polícia Militar. Ainda conforme o registro policial, o autor também danificou o celular da vítima antes de deixar o local.

Questionada pelos policiais sobre o paradeiro do agressor, a mulher informou que ele fugiu após as agressões. A vítima solicitou medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

Onde buscar ajuda

Em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá.

No local, são oferecidos atendimentos da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Defensoria Pública, Ministério Público, Vara Judicial de Medidas Protetivas, além de apoio psicológico e social, alojamento temporário, brinquedoteca, Patrulha Maria da Penha e Guarda Municipal.

Também é possível acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153.

 

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