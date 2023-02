Veja duas receitas com peixe para celebrar primeiro dia de Quaresma

O período de Quaresma começa nesta quarta-feira (22) para os católicos e marca o período de 40 dias onde os fiéis se voltam para práticas de jejum e obras de caridade. Diversas igrejas de Campo Grande irão realizar missas para receber os devotos, com horários diferenciados para atender a demanda da população que busca um momento de oração durante o período. Também neste período é comum que devotos parem de comer algum item especifico, sendo o principal a carne vermelha, que é tradicionalmente substituída pelo peixe. Confira agora duas receitas com o ingrediente para fazer hoje.

Pirão de peixe

Ingredientes:

300 gramas de peixe (pintado/tambaqui) ou cabeças que sobram

250 gramas de farinha de mandioca

2 tomates maduros picados

2 cebolas picadas

1/2 pimentão picado

3 tabletes de caldo de camarão

2 colheres de sopa de colorau

1 pimenta-de-cheiro picada

1 pimenta malagueta picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

6 colheres de sopa de azeite de dendê (ou azeite de oliva)

2 litros de água

Cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes; Coloque os ingredientes, com exceção da farinha e o cheiro-verde, em uma panela e cozinhe por 40 minutos após a fervura; Coe com uma peneira fina e descarte os ingredientes, reservando o caldo; Volte o caldo na panela e adicione a farinha aos poucos, sempre mexendo; Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos e acrescente o cheiro-verde; Ajuste os temperos e despeje em uma travessa de servir; Sirva e bom apetite!

Torta de Sardinha

Ingredientes recheio:

2 latas de Sardinha com Molho de Tomate

1 lata de milho com ervilha

1 cebola roxa pequena bem picada

1 tomate picado

Sal a gosto

1 copo de requeijão cremoso (200g)

3 colheres (sopa) de queijo tipo parmesão ralado

Ingredientes massa:

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

¾ xícara (chá) de óleo (180ml)

1 colher (chá) rasa de sal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo recheio:

Numa tigela junte as Sardinhas com seu molho, o milho e ervilha escorridos, a cebola e o tomate. Tempere com sal a gosto. Reserve.

Modo de preparo massa:

Junte no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o sal. Bata ligeiramente. Acrescente a farinha e o fermento e bata novamente até obter uma massa homogênea.

Montagem:

Unte um refratário médio e distribua metade da quantidade da massa. Espalhe o recheio e sobre a superfície da massa e, sobre o recheio distribua o requeijão. Cubra com a massa restante e salpique o queijo pela superfície. Leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que enfiando-se um palito na massa este saía limpo.