Emprega CG – Mulher: Funsat oferta 1.221 vagas nesta segunda-feira (09)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta, nesta segunda-feira (06), 1.221 vagas em 118 diferentes áreas. A Agência de Empregos funcionará até 16h, com o “Emprega CG – Mulher” no período da manhã e atendimento ao público geral à tarde.

São 122 empresas ofertando vagas como de açougueiro (6 postos), analista de crédito de instituições financeiras (2 postos), atendente de lojas e mercados (47 postos), auxiliar administrativo (2 postos), caseiro (2 postos), copeiro (2 postos), cozinheiro geral (6 postos), engenheiro civil (8 postos), gerente de loja e supermercado (10 postos) e ainda dez vagas para leiturista, ou uma colocação que examina profissionais de web designer.

Também há 818 vagas que não exigem experiência, idel para o primeiro emprego ou para quem deseja mudar de área. São vagas para auxiliar de padeiro (69 postos), monitora de alunos (2 postos), pedreiro (7 postos), promotor de vendas (6 postos), repositor de mercadorias (39 postos), separador de material reciclável, e duas vagas para vendedor interno.

Prioritário ao público PCD existem 82 vagas para porteiro, auxiliar de linha de produção e auxiliar de confecção.

Emprega CG – Mulher

O balcão destinado às mulheres acontecerá das 8h às 12h, com 500 vagas e salários entre R$ 1.580 a até R$ 3.500, sem contar benefícios que podem ser acrescentados. Ao todo, 20 empresas estarão com recrutadores no local.

Dentre as profissões do Emprega CG estão atendente de farmácia, atendente de balcão em padaria, atendente de loja, balconista, camareira, recepcionista de hotel, operador de Telemarketing, operador de produção, operador de caixa, repositor, estoquista, futurista, auxiliar de limpeza, agente de higienização, auxiliar de açougue, lavador, motorista, servente de obras, pedreiro, apontador de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar administrativo ou atendente de perfumaria.

O atendimento ocorre das 8h às 12h, na Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, no Centro.

Confira o painel completo das atividades em https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/