Grupo incendeia barracos, dispara tiros e homem acaba preso após roubo em área de invasão em Campo Grande

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante após um ataque ocorrido na noite de domingo (8) em uma área de invasão no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. O grupo, formado por cerca de oito pessoas, é suspeito de incendiar barracos, fazer disparos de arma de fogo e agredir moradores do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos chegaram por volta das 22h30 em três veículos, um Fusion branco, um IX35 preto e um Logan prata, nas proximidades da saída para Sidrolândia. Armados, eles desceram dos carros e colocaram fogo em dois barracos da ocupação.

Durante a ação, moradores foram ameaçados e tiros foram disparados. Uma auxiliar de cozinha, de 31 anos, foi agredida com um soco no braço e teve o celular roubado.

Após o ataque, os envolvidos fugiram. A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque, foi acionada e iniciou buscas na região. Durante as diligências, os policiais receberam informação de que o suspeito do roubo estaria na UPA das Moreninhas.

No local, o homem foi encontrado com o celular da vítima. Ele estava acompanhado da esposa e da filha. Quando questionado, o idoso negou participação nos disparos, mas afirmou ter ouvido tiros durante a confusão. Também se recusou a informar quem seriam os demais envolvidos.

O suspeito, que segundo a polícia mora na área de invasão há cerca de um ano, foi encaminhado para a Depac Cepol, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.