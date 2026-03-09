Segunda-feira será de chuva e risco de tempestades em Mato Grosso do Sul 

A previsão do tempo para esta segunda-feira (9) indica aumento das instabilidades em todo o Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas e tempestades ao longo do dia.

De acordo com a meteorologia, as precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e, em pontos isolados, queda de granizo. A mudança nas condições do tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelo oceano, combinado com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica na região.

O aquecimento ao longo do dia, aliado à alta disponibilidade de umidade e à passagem de cavados na atmosfera, favorece a formação de nuvens carregadas e o desenvolvimento das tempestades.

Há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar entre 30 e 40 milímetros em 24 horas em algumas regiões do estado.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 26°C. Já no sul do estado, Dourados pode registrar mínima de 22°C e máxima de 33°C, enquanto Ponta Porã terá variação entre 21°C e 31°C. Em Iguatemi, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Na região leste, Três Lagoas deve ter temperaturas entre 23°C e 32°C. Em Paranaíba e Camapuã, as mínimas ficam em torno de 22°C, com máximas de até 31°C.

No norte do estado, Coxim deve registrar mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Já na região pantaneira, o calor segue mais intenso. Em Corumbá e Aquidauana, a previsão indica mínima de 24°C e máxima de 30°C. A maior temperatura do dia deve ocorrer em Porto Murtinho, onde os termômetros podem chegar aos 36°C, com mínima de 25°C.

Em Anaurilândia, a variação prevista é de 24°C a 32°C.

Com informações do Cemtec