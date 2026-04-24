Álbum da Copa do Mundo de 2026 chega às lojas da Havan a partir de 30 de abril

Os álbuns e pacotes de figurinhas da Copa do Mundo FIFA de 2026 começam a ser vendidos nas lojas da Havan em todo o Brasil a partir do dia 30 de abril. Os produtos já foram distribuídos ao centro logístico da empresa, localizado em Barra Velha, no Litoral Norte catarinense.

A rede varejista aposta em grande demanda e projeta estar entre os principais pontos de venda de álbuns e figurinhas no país. Os itens estarão disponíveis nas chamadas “megalojas”, presentes em diversas cidades brasileiras.

Além da comercialização, a Havan também vai promover encontros semanais para troca de figurinhas, prática tradicional entre colecionadores durante períodos de Copa. As atividades ocorrerão sempre aos sábados, a partir das 14h, nas praças de alimentação das unidades.

A iniciativa busca atrair fãs do futebol de todas as idades e incentivar a interação entre colecionadores, reforçando o clima de expectativa para o torneio mundial, que será realizado em 2026.

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