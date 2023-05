Vacina da gripe é liberada para todos os públicos, confira os locais disponíveis

Campo Grande liberou nesta quinta-feira (11), a aplicação da vacina contra gripe em todos os púbicos a partir dos seis meses. A ampliação do público alvo estava prevista para a próxima segunda-feira (15), contudo, a Sesau antecipou o calendário a devido à baixa cobertura vacinal.

A medida segue a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que altera a estratégia que até então priorizava apenas os grupos definidos pelo Ministério da Saúde.

Em Campo Grande, a vacinação contra a gripe está disponível durante a manhã e tarde em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Vale ressaltar que a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Baixa cobertura vacinal

Dados do último relatório da Sesau apontam que a cobertura vacinal segue baixa em todos os publícios prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. A maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Em Campo Grande, cerca de 28.270 pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, o que corresponde a 28,98% do público alvo de 134,7 mil pessoas.

Em seguida aparecem os professores do Ensino Básico e Superior, que englobam o público de Trabalhadores da Educação, com 14,46% de cobertura, Puérperas correspondem a 12,9% da cobertura, gestantes 12,9% e os Trabalhadores da Saúde 11,08%. Entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, 6.178 foram vacinadas, o que corresponde a 8,84% do público estimado de 69,8 mil pessoas.

Em 2022, Campo Grande alcançou apenas 43,4% de todo o público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde, a meta da campanha era vacinar 90% dos grupos prioritários.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Covid-19

Para quem ainda não completou o calendário vacinal contra a Covid-19, a vacina bivalente segue liberada para todos os públicos maiores de 18 anos. O imunizante protege contra as variantes da Ômicron e está disponível em mais de 50 locais da Capital.

Para receber a dose bivalente é necessário ter tomado pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a Covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Para quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra o Coronavírus, a primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais. Os calendários podem ser acessados no site VACINACG.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Confiras os locais:

