Em três dias, dois são presos por maus-tratos aos animais em Amambai

A Polícia Civil prendeu duas pessoas nesta semana, em Amambai, distante 340 quilômetros de Campo Grande, por maus-tratos aos animais.

De acordo com as informações, o primeiro caso aconteceu na segunda-feira (19), quando voluntário de uma ONG (Organização Não Governamental) denunciaram que dois cachorros de pequeno porte estavam em situação de abandono e vivendo em local insalubre.

Na casa, os policiais encontraram um homem, de 30 anos, que se identificou como tutor dos cachorros. Ele alegou que prestava assistência aos animais, mas os indícios encontrados no imóvel eram outros. Dessa forma, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

O segundo caso foi registrado nessa quinta-feira (22), quando um cachorro de porte médio foi encontrado morto e enforcado. Os agentes investigaram o caso e localizaram o dono do animal, um jovem, de 20 anos.

Na casa dele foi encontrado um cachorro de pequeno porte, preso em um dos quartos em situação insalubre. Ele afirmou que prestava assistência aos animais a cada dois dias, mas não morava na residência.

No local onde o rapaz mora, foi localizado outro cachorro, preso em um banheiro, também vivendo em situação insalubre. Diante da situação, também foi preso em flagrante.

De acordo com a médica veterinária Drª Patrícia Kely, que deu assistência aos animais resgatados, os cães apresentavam estado de caquexia, desidratação, presença de ectoparasitas como pulgas, carrapatos e ácaros (sarna), além de infecções e anemia. Os animais foram resgatados e ficarão aos cuidados da ONG. onde posteriormente serão colocados para adoção.

A Polícia Civil alerta que maus-tratos aos animais é crime com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e perda da guarda do animal, conforme previsto na Lei 14.064/2020. Em caso de morte, a pena poderá ser aumentada em 1/3.

