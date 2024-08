Mais duas mortes por influenza são confirmadas em MS

De acordo com o boletim epidemiológico da SES(Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta sexta-feira (23), Mato Grosso do Sul regsitrou mais duas mortes por influenza neste ano. As vítimas são das cidades de Ladário e Campo Grande.

Ambas as vítimas tinham comorbidades e eram idosos, a de Ladário era do sexo feminino e tinha 70 anos, e a de Campo Grande era do sexo masculino e tinha 71 anos.

No total, MS já registrou 608 casos da doença confirmados em 2024 e 71 mortes, sendo 47 causadas pelo subtipo H3N2, 16 causadas pelo subtipo H1N1 e 8 nãot tiverem o subtipo identificado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.