Governo convoca 540 aprovados em concursos da PM e do Corpo de Bombeiros: confira a lista

O Governo do Mato Grosso do Sul convocou mais 540 aprovados nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para efetuarem as matrículas e assim iniciar o curso de formação. As listas foram publicadas nesta sexta-feira (23), no Diário Oficial do Estado. Os novos profissionais vão reforçar a segurança pública do Estado.

Para função de soldado da Polícia Militar foram convocados 500 aprovados. Eles terão que se apresentar no Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças), em Campo Grande, localizado no bairro Ana Maria do Couto. A matrícula será dia 27 de agosto, a partir das 7h30. Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência. O certame de 2022 foi aberto com 500 vagas, sendo 621 já convocados. (lista dos convocados)

Já para Oficiais da PM foram mais 25 candidatos convocados. Eles devem efetuar a matrícula em 2 de setembro, a partir das 14h, também no Cefap (Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças), em Campo Grande. No início (certame) foram abertas 20 (vagas), com a convocação de 28 aprovados para o curso de formação. (lista dos convocados)

Para os Oficiais do Corpo de Bombeiros 15 aprovados foram convocados nesta sexta-feira. Eles devem fazer a matrícula no dia 2 de setembro, a partir das 7h30, na ABM (Academia de Bombeiros Militar), que fica na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. Na sua abertura em 2022 foram disponibilizadas 10 vagas no edital, sendo já convocados 15 aprovados. (lista dos convocados)

Com informações da Agência de Notícias.

