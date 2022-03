Em tom de “despedida”, Geraldo Resende se reúne com deputado Paulo Corrêa

A visita foi “institucional”, mas já com tom de “despedida”. Próximo de disputar novamente o pleito de 2022, o atual titula da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Geraldo Resende, se reuniu na tarde de hoje (25) com o presidente da Assembleia Legistativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB ).

Em postagem nas redes sociais, o clima parecia de amizade, até pelo fato de Resende também ser filiado ao partido tucano desde 2016. Anterior ao cargo de secretário de Saúde, quando foi convidado pelo governador Reinaldo Azambuja no ano de 2019, Geraldo foi deputado federal por MS por dois mandatos consecutivos.

Segundo pesquisa espontânea (pergunta com resposta livre, sem múltipla escolha) realizada pelo Instituto Ranking com relação às preferências do eleitorado regional, Geraldo Resende conta com 2,20% das intenções de voto se concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições dese ano – o que, segundo vem aparentando, existe a real probabilidade.

Mesmo pré-candidata ao Governo do Estado, a deputada federal Rose Modesto (União Brasil) possui 2% dos votos em uma possível reeleição. Já o parlamentar Beto Pereira (PSDB), 1,70% para também se eleger novamente ao cargo que atualmente ocupa.

O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 26 de fevereiro com 3 mil eleitores em 30 municípios do Estado. A confiança da pesquisa é de 95,%, com margem de erro máxima estimada em 1.8 pontos percentuais – para mais ou para menos.

O documento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números MS-01590/2022 e BR-05274/2022.