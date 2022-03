Vereadores são avaliados em pesquisa do Instituto Ranking que destaca atuação parlamentar

Os eleitores de Campo Grande foram ouvidos neste mês de março sobre a avaliação da Câmara de Vereadores e o desempenho dos parlamentares pelo Instituto Ranking Brasil. A pesquisa apontou como mais atuante e primeiro colocado o presidente da Casa de Leis, Carlos Borges, o Carlão com 5,20% dos votos.

O segundo nome mais citado é do vereador Professor Juari com 4,00%, em seguida aparecem: Marcos Tabosa (3,60%), Tiago Vargas (3,40%), Professor Riverton (3,10%), Valdir Gomes (3.00%), Otávio Trad (2,60%) Professor André (2,30%), Camila Jara (2,20%), Dr. Victor Rocha (2,10%) e Ronilço Guerreiro (2,00%).

Em seguida estão: Clodoilson Pires com 1,80%, Ayrton Araújo (1,60%), Zé da Farmácia (1,50%), Coronel Villasanti (1,30%), Edu Miranda (1,20%), Betinho (1,10%) Delei Pinheiro, Beto Avelar e Papy com 1,00%. Os demais vereadores estão pontuados abaixo de 1,00%. Os eleitores que não responderam e não souberam são 50,00%.

Cerca de 32,30% dos entrevistados avaliam como bom e ótimo os trabalhos da Casa Legislativa e 27% classificaram como regular. Outros 21,50% opinaram como ruim ou péssimo. Não souberam ou não responderam 19,20%.

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de março de 2022, em todas as regiões da capital sul-mato-grossense. O levantamento entrevistou 1.000 pessoas com 16 anos ou mais e tem o registro no TSE de número BR-05598/2022. A margem de erro máxima estimada foi de 3%, para mais ou para menos. Com informações do Instituto Ranking Brasil.