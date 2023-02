Em sete dias, MS registra 1.496 casos e quatro óbitos por Covid-19

Em sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 1.496 novos casos e quatro óbitos por Covid-19, o que representa uma alta de 11,89% no número de confirmações em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 1.337 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (14).

Se comparado a semana epidemiológica anterior, o número de óbitos teve uma desaceleração de 60%, caindo de 10 para 4 mortes.

As vítimas tinham entre 69 a 81 anos, a maioria possuía comorbidades. Do total de óbitos registrados na última semana, três vítimas residiam em Campo Grande e uma em Sonora.

Desde os primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul contabiliza 11.238 casos confirmados e 67 óbitos, o que representa uma letalidade de 0,5% e um taxa de mortalidade de 2,4 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos para cada 100 mil habitantes é de 448,5.

Entre os municípios com maior número de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 1.056 novos casos, em seguida aparece Ponta Porã (57), Anastácio (47), Ivinhema (39), Aparecida do Taboado (24) e Paranaíba (23).

Mato Grosso do Sul contabiliza desde o início da pandemia, 605.943 casos confirmados e 10.996 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos no Estado, 12 seguem hospitalizados, sendo nove em leitos clínico e três em leitos de UTI, Outros 1.248 pacientes estão em isolamento domiciliar.

