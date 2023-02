Carnaval gera renda extra a comerciantes e fomenta economia da Capital

A Prefeitura de Campo Grande promoveu, nesta segunda-feira (14), uma reunião com os vendedores ambulantes que se inscreveram para trabalhar no carnaval de rua da Capital. Ao todo mais de 100 pessoas compareceram para conseguir se regulamentar durante a programação de 2023.

Para os vendedores, carnaval nem sempre é somente sinônimo de folia e diversão. Muita gente também aproveita o momento de alegria geral para trabalhar e fazer um rendimento extra, que muitas vezes, não daria lucro em outros momentos do ano. Dessa forma, durante a reunião, a Prefeitura organizou um sorteio dos pontos, afim de tornar justa a dinâmica.

“Nós resolvemos fazer essa reunião para dar maior transparência no trabalho de todos. Acreditamos muito em quem trabalha por conta própria, no microempreendedor e muitas pessoas como os vendedores ambulantes tiram grande proveito desse momento de Carnaval para faturar um bom lucro. E queremos dar esse apoio para quem trabalha de forma organizada, nosso público também merece bom atendimento e atenção”, explica Mara Bethânia Gurgel, secretária municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Amistácio Alves Sobrinho já trabalha como ambulante há muitos anos e tem a experiência de que o Carnaval é o melhor momento para faturar com vendas durante as festas nas ruas.

“Até mesmo quem é empregado e tem um salário fixo, se souber trabalhar de forma organizada como ambulante, também pode ter uma boa renda extra com o momento. Daí hoje, saímos daqui com uma vaga garantida pela Prefeitura, com ponto certo, com apoio de policiamento, para que tudo ocorra de maneira organizada. Assim, com certeza não tem como dar nada errado. Ainda mais nesse momento que o folião está há dois anos sem brincar o Carnaval”, aponta o vendedor que vai ofertar bebidas e espetinhos.

A reunião dos ambulantes foi organizada pela Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande (AACCGMS), com apoio da Sectur. Segundo Andreia Lopes, vice-diretora da associação, os ambulantes terão que cumprir algumas regras para trabalhar durante a programação.

“Bebidas só poderão ser vendidas em copão ou latas. Os espetinhos devem ser servidos em pratos descartáveis e o palito eliminado pelo vendedor. A entrada dos vendedores ambulantes será permitida somente até meio-dia, após esse horário não será mais permitido o abastecimento das barracas. Eles terão um crachá de identificação com foto e a lista com o nome de todos também será encaminhada à Semadur e a Guarda, que apoiarão na fiscalização”, informa a representante do setor.

Vendedores ambulantes que já trabalham com público fiel em outros pontos da cidade, também se cadastraram para trabalhar no Carnaval 2023. Sara Resende Bartista, 24 anos, atua como vendedora ambulante em festas pela cidade e divulga para seu público fidedigno das redes sócias, por onde vai estar nos próximos dias. O mesmo acontecerá durante o Carnaval.

“O Carnaval geralmente tem um giro alto de lucros porque é um grande volume de pessoas e dos mais variados públicos. É uma renda que não se encontra facilmente em outras programações. E eu já tenho o meu público que procura onde estou no Carnaval, pois tenho meus drinks que já são conhecidos e quem já me segue nas redes, sabe que também levaremos pintura facial artística para os foliões”.

Campo Grande terá desfile de escolas de samba e os tradicionais cordões e blocos para a folia de rua. A Prefeitura contribuirá com o apoio necessário para o evento, com profissionais e serviços à Lienca (Liga das Escolas de Samba) e aos organizadores dos Blocos de Campo Grande, para a realização da festividade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.