Pesquisa mostra páreo nada acirrado entre Lula e Bolsonaro já no 1º turno

Uma pesquisa da Quaest/Genial divulgada hoje (16) sobre as eleições presidenciais deste ano traz o ex-presidente Lula (PT) em vontade sobre o atual chefe do Executivo nacional, Jair Bolsonaro (PL). Na análise, o petista leva 45% das intenções de voto já no primeiro turno.

Segundo a amostragem, Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar no páreo, com 25% das possibilidade de votos no pleito. Candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) vem na sequência, com 7% e 6% das intenções, respectivamente.

No cenário com o maior número de candidatos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 2% das intenções de voto, mesmo percentual do deputado federal André Janones (Avante).

Já a senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB), registrou apenas 1% dos votos, mesmo número do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Outros 6% dos entrevistados registram voto em branco/nulo, ou que nem iriam votar. Já 4% do total se declarou indeciso.

As informações são relativas a uma pesquisa estimulada (quando o participante tem acesso às opções de pergunta antes de escolher).

O levantamento da Quaest/Genial foi realizado entre 10 e 13 de março, com 2 mil entrevistas domiciliares em 120 municípios nas 5 regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou menos, com estimativa de 95% de nível de confiabilidade.

O registro da pesquisa está sob o número BR-06693/2022, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).