Em onda de calor, sobremesa é saída para população aplacar altas temperaturas

Esta semana foi marcada pelas altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de onda de calor e baixa umidade para o Estado. Para tentar aplacar o calorão, a saída para a população é ir em busca de um sorvete ou água para amenizar o tempo.

Para a vendedora de garapa, Elisabeth Pereira, os dias mais quentes chamam mais clientes. Ela trabalha em uma barraca na Avenida Afonso Pena, em frente ao Terminal e relata que nos dias mais quentes, consegue vender em torno de 60 copos por dia.

Além disso, ela também precisa se preparar para enfrentar o calor. “Eu trago já de casa 2 garrafas de dois litros com água gelada, para poder sobreviver com esse calor”. Quem passar pela barraca de Elisabeth ainda garante promoção: com R$ 5 se garante 500 ml de caldo de cana; já com R$ 7 o cliente toma à vontade. “Tem vendido bem aqui, o calor é bom para as vendas”, finaliza.

O gerente da Pedaggio Sorvetes, na rua Barão do Rio Branco, Manual Mendes dos Santos, disse que a semana após alguma data comemorativa, como o Dia dos Pais, geralmente as vendas são mais paradas, mas devido ao forte calor, as vendas dispararam.

“A venda diária de sorvetes no inverno é, por exemplo, R$ 600; agora estamos vendendo três vezes mais. Melhorou muito mais, por dia conseguimos pelo menos atender 560 pessoas; dessas mais de 300 pessoas preferem comprar casquinha de sorvete”.

Quem também não perdeu tempo e saiu para o centro para garantir uma sobremesa, foi o pastor evangélico Saulo César da Silva. Ele estava desde cedo na rua, em passei com as duas netas de 8 e 10 anos e pararam na sorveteria para se refrescar.

“Ando com água no carro, ar condicionado no carro, sorvetinho para refrescar e sempre procurando uma sombra. Eu vim de Anápolis e lá é bem mais fresco e nasci no Paraná, então sempre morei em lugares com temperaturas mais amenas. Quando vim para Campo Grande achei muito calor, mas já me adaptei”.

Virada no tempo

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as altas temperaturas ocorrem devido à atuação de uma intensa massa de ar quente e seco, com máximas podendo chegar aos 40°C. O recorde de calor do ano foi de 38,7°C no município de Pedro Gomes, no dia 10 de agosto deste ano.

Entretanto, no fim de semana, devido à aproximação de uma nova frente fria, haverá queda acentuada nas temperaturas, com possibilidade de chuva em MS, principalmente nas regiões centro-leste.

Porém, o grande destaque, após a passagem desta frente fria, será a queda nas temperaturas, que podem atingir temperaturas mínimas entre 8-10°C, principalmente no sul do estado. Em Campo Grande, a mínima prevista entre domingo (27) e segunda (28) oscila por volta dos 13-15°C e máximas de até 23/24°C.