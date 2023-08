Idosos terão aulas de espanhol e oficinas no CCI de Dourados

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), estabeleceu uma colaboração inovadora com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e seu projeto UNAMI (Universidade Aberta da Melhor Idade). Como resultado dessa parceria, agora são oferecidas aulas de espanhol e a oficina de mosaico nos Centros de Convivência do Idoso André’s Chamorro e Maria Martiniano.

A UNAMI é um projeto que atende pessoas com 55 anos ou mais e oferece uma série de atividades multidisciplinares voltadas para promover uma experiência enriquecedora na terceira idade. Com o apoio da Semas, as opções de aprendizado foram expandidas. As aulas de espanhol, anteriormente ministradas no ambiente universitário, passam a ser realizadas no Centro de Convivência do Idoso André’s Chamorro, localizado no Jardim Água Boa. Essa mudança visa tornar o acesso às aulas mais conveniente e amigável aos participantes.

Essa iniciativa, que busca proporcionar uma experiência de envelhecimento saudável e ativo, foi sugerida pelo vereador Tio Bubi. “Ver nossos idosos tendo oportunidades como essas é gratificante. Agradeço a todos que trabalharam para tornar isso realidade”, ressalta.

Com esse novo acordo, os idosos de Dourados têm acesso a atividades que estimulam a aprendizagem contínua e oferecem oportunidades para interação social e desenvolvimento pessoal.

A secretária Daniela Hall expressou sua satisfação com a parceria. “Estamos muito felizes em oferecer esse espaço acolhedor aos alunos da UNAMI e promover essa integração entre os idosos. A parceria com a UEMS fortalece nosso compromisso em proporcionar oportunidades educacionais e de convívio para nossa querida Melhor Idade”.

A parceria se estende à Oficina de Mosaico, uma atividade criativa e manual que estimula a expressão artística e a interação social. As aulas começam no dia 5 de setembro com término previsto para 5 de dezembro e serão realizadas no Centro de Convivência do Idoso Maria Martiniano de Brito, localizado no Parque das Nações, toda terça-feira das 13h30 às 15h30.