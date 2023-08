Região do Parque do Sóter e Ayrton Senna recebem reforço na sinalização

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) reforçou nesta semana, a sinalização horizontal e vertical na região dos parques do Sóter e Ayrton Senna. Nas ruas Jornalista Valdir Lago e Zenita Nascimento, a equipe realizou a pintura do quebra-molas.

No entorno do Parque Ayrton Senna foi realizada a pintura da faixa amarela e pintura da linha tracejada por todo seu contorno. Também foi feito o reforço na sinalização horizontal e vertical de Pare na Rua Evangelo Vavas.

Próximo ao Parque do Sóter foram realizados pintura de faixa de pedestre e reforço nas sinalizações horizontais e verticais. O quebra-molas da Rua Olivério Rodrigues da Luz teve pintura reforçada, a fim de trazer maior segurança aos motoristas e em atendimento ao pedido dos moradores da região.

O Centro de Convivência dos Idosos Elias Lahdo também recebeu pintura de faixa de pedestre.

Já a Avenida Principal 1, no Indubrasil, recebeu sinalização horizontal e vertical com faixa de pedestre, faixa amarela e quebra-molas.

Segundo a equipe de sinalização da Agetran, os pedidos chegam até a Agência por meio de rondas, de solicitações dos moradores ou de registros feitos pelo 156. A partir daí são avaliados pela equipe e, havendo viabilidade técnica, a solicitação é inserida na programação. O tempo médio de atendimento para sinalização é em média de 15 a 20 dias.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

