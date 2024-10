Em Nova Andradina criança fica ferida após compressor de ar explodir em borracharia

Na manhã de hoje (29), uma criança fiou ferida após compressor de ar explodir em uma borracharia localizada na Avenida Rio Brilhante, no Bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

A criança foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional com ferimentos leves e escoriação na lombar.

Devido a força da explosão, a borracharia ficou destruída.

O compressor de ar é uma máquina usada em oficinas e indústrias, que tem como objetivo proporcionar ar sob pressão para pistolas de pinturas dentre outras ferramentas pneumáticas.

As causas do incidente estão sendo investigadas.

