Mulher tem casa incendiada propositalmente em Batayporã

Nesta manhã (29), uma mulher teve a casa destruída por um incêndio na Vila Maria Gonçalves, em Batayporã. O ex companheiro é o principal suspeito pelo ocorrido.

Conforme informações, o imóvel teria sido invadido pelo homem e vizinhos teriam testemunhado ele saindo da residência após o fogo começar a se alastrar.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Miliar e Defesa Civil foram acionados e as chamas controladas. A perícia também esteve no local, visto que o incêndio foi criminoso.

O caso foi registrado na Delegacia de Batayporã e o homem segue foragido.

