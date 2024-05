Em MS, toda população pode se vacinar contra a influenza a partir de hoje

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a ifluenza a todos as pessas a partir de 6 meses no país, deixando a critério de cada estado como organizar e definir os públicos de acordo com o estoque. Neste quinta(2), O governo de Mato Grosso do Sul optou por fazer parte dessa ampliação da vacinação contra a influenza

Desde o início da campanha em 18 de março, MS recebeu do Ministério da Saúde, 793.170 doses do imunizante, distribuídas aos 79 municípios. A adesão dos grupos prioritários é baixa no estado, até o momento foram aplicadas 184.749 doses, que representa 17,41% da cobertura dos grupos prioritários (Dados contidos na RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde até o dia 30/04/2024).

O objetivo da 26º Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é reduzir as complicações, internações e ainda a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus Influenza na população.

A ampliação da oferta da vacina para a população geral também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças, contribuindo na redução da demanda por atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno no Brasil.

A campanha visa aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e diminuir a circulação dos vírus. “O aumento de pessoas imunizadas contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde. Precisamos aumentar a cobertura vacinal independente de grupos. Estamos com aumento de pessoas hospitalizadas e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e Influenza, doenças causadas por vírus respiratórios”, afirma coordenadora de imunização da SES, Ana Paula Goldfinger.

Tradicionalmente realizada em todo o País entre os meses de abril e maio, neste ano, a campanha iniciou em março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no território nacional. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação – A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria) – protegendo contra os principais vírus em circulação.

A vacina contra Influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. A vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de maio no Estado. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

