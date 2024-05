Dr. Victor Rocha, entrega Medalha Legislativa “Wanda Horta” para Arethusa Bianca De Souza Louzan

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) entregou a Medalha Legislativa “Wanda Horta” para Arethusa Bianca De Souza Louzan em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem.

Dr. Victor Rocha entregou a honraria para a profissional da saúde que sempre se destacou por seus relevantes serviços prestados em Campo Grande. “Tive a oportunidade de trabalhar com a Arethusa, quando fui secretário-adjunto da Sesau. Sem dúvidas nenhuma é uma profissional ímpar, que faz a diferença no atendimento da população Campo-grandense”.

Graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Arethusa Louzan é especialista em Saúde Pública e Ação na Comunidade pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP). Atuou como enfermeira coordenadora do CETOHI – HRMS. É docente do curso de Medicina da UFMS.

Também atuou como enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande como gerente de Unidade de Saúde do Município; e também trabalhou como enfermeira plantonista no CAPS III do Aero Rancho e enfermeira Assistencial na Unidade de Saúde da Família do Jardim Botafogo.

Durante a entrega realizada na manhã de terça-feira (30), Arethusa agradeceu pela medalha e por toda a parceria que teve com o Dr. Victor Rocha, no período em que trabalharam juntos na Sesau.

“Aprendi que cada paciente é único e deve ser tratado com respeito. Durante o período que estive na Sesau, na época que o Dr. Victor estava como secretário-adjunto, ele foi um grande parceiro na luta por uma saúde pública de qualidade. Só tenho a agradecer pela homenagem”.

A data foi instituída na Casa de Leis por meio das Resoluções 1.126/2011 e 1.278/2018.

Com informações da assessoria

