Prazo para se vacinar contra a dengue é estendido até 19 de maio em Dourados

O prazo para tomar a primeira dose da vacina contra a dengue em Dourados foi estendido na cidade e os douradenses terão um tempo maior para correr atrás dessa imunização. O novo prazo é para o dia 19 de maio.

As ações de abordagem para vacinação do público alvo seguirá nas próximas três semanas. na cidade.

O município de Dourados fé o primeiro do país a fazer vacinação em massa contra a dengue para todas pessoas entre 4 e 59 anos, que é a faixa etária liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser vacinado contra a doença. Em outras cidades, a Qenga é disponibilizada na rede privada com preço médio de R$ 500,00 a dose.

A vacinação começou no dia 3 de janeiro com previsão inicial de encerramento para primeira dose neste dia 30, agora estendido para 19 de maio. O prazo para a segunda dose começou no dia 3 de abril e segue até o fim de agosto, quando se encerra também o prazo de validade das vacinas. Agora, as pessoas que se vacinarem nas próximas três semanas, têm a garantia de que receberão também a segunda dose.

