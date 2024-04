Escolas estaduais realizam “Dia D” de conscientização contra a dengue

Nesta quarta-feira (10) a Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva Corrêa da Costa, localizada na Vila Margarida, em Campo Grande, será o ponto focal de mais um ‘Dia D’ de conscientização contra o mosquito da dengue.

A ação, uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Educação (SED), é resultado da mobilização realizada durante o mês de março e que envolveu todas as escolas da Rede Estadual de Ensino (REE).

Nomeada ‘Escola Livre da Dengue – Todos Contra o Mosquito’, a campanha deste ano buscou levar às comunidades escolares o debate contra o avanço das arboviroses no Estado, culminando em uma ação conjunta de todas as unidades da REE, nesta quarta, na busca de promover a temática para além dos muros escolares.

“Visando fortalecer as ações no ambiente escolar, a SED encaminhou um documento orientativo pedagógico com sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelas unidades na disseminação de atitudes e práticas de sensibilização. Os temas dispostos na campanha, objetivaram estimular o debate e a reflexão, reverberando em ações práticas, sobretudo, entre os estudantes, acerca da luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos vírus a ele associados”, disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

A campanha é voltada para todas as modalidades e etapas de ensino das unidades da REE e tem como intuito promover, nas instituições de ensino que estão dentro do mapa epidemiológico e de imunização, a promoção de estratégias e procedimentos locais, em prol do enfrentamento do vírus e no controle da evolução de casos.

Proposta pedagógica

Seguindo as orientações encaminhadas para as escolas, as ações promovidas nas escolas foram voltadas para todos os componentes e unidades curriculares, com a abordagem de temas contemporâneos dispostos nos Currículos de Referência do Estado, como a Educação Ambiental e a Saúde, de forma interdisciplinar, transversal e contínua.

As orientações também abordaram a importância da participação de todo o corpo docente, com o intuito de ampliar o campo de discussão, enriquecendo o horizonte de mobilização de ações, fazendo com que o mesmo tema pudesse ser observado e estudado a partir de diferentes perspectivas.

“Para auxiliar na organização das atividades nas escolas, a SES disponibilizou uma série de materiais da campanha que serviram como base para as ações, rodas de conversa, e posterior produção de materiais autorais pelos estudantes, fomentando seu protagonismo e corresponsabilização no processo de combate à epidemia dessas doenças”, afirma a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener.

Mobilização nas escolas

Nas unidades da REE, o trabalho segue com foco nas comunidades. Na escola João Vitorino Marques, de Aral Moreira, foi realizado o projeto “Combatendo a Dengue com Educação: Conscientização, capacitação, atuação e protagonismo”, sob coordenação da equipe de gestão, professores e estudantes.

O projeto tem por objetivo proporcionar a conscientização socioambiental no combate à dengue, por intermédio do conhecimento, atuação e protagonismo dos estudantes.

A ação contou com etapas de capacitação e conscientização, palestra da Vigilância em Saúde por intermédio do setor de Controle de Vetores, estudos em laboratório e ainda acompanhamento de visitas dos agentes de saúde do município.

Em Dourados, o foco também foi a conscientização dos estudantes e comunidade escolar na escola Professor Alício Araújo, com a campanha ‘Xô Dengue’.

Nesse projeto, os alunos do 2º ano do Ensino Médio tinham como objetivo produzir materiais para uma acolhida aos demais estudantes da escola, visando orientar e tirar dúvidas sobre os perigos da dengue, enfatizando a importância da vacinação para o combate à doença.

Serviço

O ‘Dia D’ de conscientização contra o mosquito da dengue acontece nesta quarta-feira (10). Em Campo Grande, o atendimento à imprensa será na EE Maria Eliza Bocayuva Correa da Costa, localizada na Av. Ciro Araújo França, nº 412 – Vila Margarida, às 8h.

