Em condições insalubres, crianças são encontradas sozinhas em casa no bairro Santo Antônio, na Capital

Na noite de domingo (28) Dois irmãos, uma adolescente de 12 anos e uma menina de apenas dois anos, foram encontrados sozinhos em uma casa em condições insalubres e sem comida, no bairro Santo Antônio, região oeste de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, encontrou a conselheira tutelar já prestando assistência às crianças. Diante da ausência de um adulto responsável, a conselheira decidiu acolher os irmãos, dada a situação em que se encontravam.

Ainda conforme informações preliminares, o estado do local em que as crianças estavam é descrito como insalubre, com os irmãos sujos e sem higiene adequada. A menina de apenas dois anos estava com odor de urina e não havia nenhum alimento disponível para eles. Vizinhos relataram que a mãe das crianças costumava sair para bares e deixá-los sozinhos em casa.

Até o momento, a mãe das crianças não foi encontrada para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como abandono de incapaz e está sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

