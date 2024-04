População faz fila em frente a Funsat em busca de vaga no cadastro reserva do Primt

Na manhã desta segunda-feira (29), iniciou o cadastro reserva do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), antigo Proinc, o sistema será com a distribuição de 50 a 65 senhas por dia, tendo início 7h e se estende até às 10h.

O prédio da Funsat amanheceu com fila, com menos de duas horas todas as fichas para atendimento já haviam sido distribuídas. As oportunidades de vagas são para trabalhar em limpeza, conservação, roçada, capina, podas, varrição, obras de canalização pluvial, pavimentação, tapa buraco, campanhas, ações de saúde, auxílio operacional de apoio em atividades burocráticas, entre outras funções. O programa oferece cursos e empregos com bolsa-auxílio mensal de R$ 1.412,00 e cesta básica.

Tatiane Santos, de 29 anos, explica que mesmo chegando 7h da manhã não conseguiu pegar uma senha e ressaltou que o Primt acaba abrindo portas com novas oportunidades. “Primeiramente é porque a gente precisa Senão a gente não estaria aqui. É importante para mim, porque é uma oportunidade, e está abrindo as portas”, relatou.

Em busca de uma oportunidade dupla Anni Silva, de 21 anos conta que para ela a vaga será essencial, pois também está tentando uma vaga no CENF para sua filha de 10 meses. “Então, eu vim mais porque eu quero conseguir uma vaga no CENF e pra conseguir a vaga pra minha filha, um trabalho pra mim e uma vaga pra ela”, concluiu.

Aos 61 anos Marilena Aparecida, relata que agora com os filhos crescidos e ainda longe de se aposentar a vaga de emprego a ajudaria muito. “É importantíssima essa vaga, eu tô com 61 anos, ainda longe para me aposentar, Aí, como eu vou viver sendo que eu sou sozinha, não tem ninguém por mim. Meus filho ta tudo criado, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir essa vaga aqui. Seja hoje ou amanhã, eu sou brasileira, não desisto nunca”, finalizou.

O Diretor- presidente interino da Funsat, João Henrique Bezerra deu um parâmetro de como está sendo a procura pelo cadastro ainda no primeiro dia. ” O cadastro ele vai estar aberto até o dia 2, que é na quinta-feira, como é cadastro reserva a gente não coloca limite de vagas, mas senhas, nós colocamos limite por causa da questão do número de atendentes, se eu disponibilizar 100 senhas, eu não vou conseguir atender as 100 pessoas num dia, então nós colocamos que são de 50 a 65 senhas, atendemos esse público, podendo retornar amanhã, mais de 65 senhas, e assim sucessivamente”, pontuou.

Requisitos

Para se inscrever no programa é preciso ter idade igual ou superior a 18 anos até 67 anos; estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) mediante apresentação da folha resumo, em que consta a composição familiar, NIS (Número de Identificação Social); estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 6 meses; declarar residência em Campo Grande há, pelo menos, um ano e apresentar comprovante de residência; possuir renda familiar per capita não superior a meio salário mínimo vigente.

Documentos necessários

RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência; certidão de nascimento ou casamento; certidão de nascimento – ou rg e cpf – dos filhos, dependentes e agregados; comprovante ou declaração de escolaridade; carteira de reservista para os homens, e ter cadastro no CadÚnico atualizado.

Para quem se interessar pode se inscrever também na terça-feira (30), o serviço será paralisado na quarta-feira (1), por conta do feriado, mas voltam quinta-feira (2), na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho) localizada na Rua Quatorze de Julho, 992, na Vila Glória.

