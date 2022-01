Em Campo Grande, mais de 11 mil crianças já foram vacinadas

Desde o início do processo de imunização contra a COVID-19 em crianças em Campo Grande, cerca de 11.327 já receberam as doses do imunobiológico. O número representa cerca de 12% de imunizados, já que a expectativa é vacinar 90 mil crianças.

Inicialmente, as doses direcionadas para aplicação infantil eram as da Pfizer, no entanto, o Ministério da Saúde autorizou a administração da CoronaVac para crianças a partir de 6 anos.

Com isso, das 11.327, 3.874 receberam a CoronaVac, segundo informou a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) nesta quarta-feira (26). Até o momento, há cerca de 27 mil crianças cadastradas no sistema de identificação prévia.

Nesta quarta-feira, a vacinação é para o público de 6 anos ou mais. Para retomar a aplicação aos de cinco anos, a secretaria aguarda novas doses da Pfizer.

Caso familiares indiretos levem o menor para receber a dose, é necessário apresentar documento assinado pelos pais que está disponível no site da secretaria.

