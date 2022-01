Governo do Estado negocia a retomada das obras do Aquário Pantanal e UFN3

A solução para a retomada e conclusão da obra do Aquário Pantanal e da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III da Petrobras) será definida em uma reunião entre os governador do Estado e outros dois secretários, nesta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro.

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, e o secretário da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar) Jaime Verruck vão se reunir com a diretoria do Grupo Cataratas para discutir a questão do Aquário do Pantanal.

O objetivo do encontro é validar ou não o contrato de concessão. Caso não se define aditivos ao contrato, o Estado poderá assumir a administração até que uma nova empresa interessada passe a administrar a obra. A meta do Governo é inaugurar o Aquário até o final de março.

O Governo do Estado tem intenção de importância estratégica para a retomada da obra da UFN3, o empreendimento localizado em Três Lagoas foi paralisado em dezembro de 2014, está orçado em mais de R$ 3 bilhões e a Petrobras busca vender o ativo.

A meta do governo federal é reduzir a importação em torno de 60% do insumo, e a fábrica reativada vai contribuir para essa redução. Atualmente, em média, cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados.

