Trabalhador leva choque, mulher tenta ajudar e os dois morrem eletrocutados

Izolino da Silva Barreto, de 48 anos e Iremilde Gomes da Silva, de 63 anos, morreram eletrocutados na noite de quinta-feira (4), durante um serviço de limpeza, na região central do município de Anastácio, a 123 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal A Princesinha News, a morte aconteceu após uma descarga elétrica sofrida pelo homem, que realizava uma manutenção na residência.

A proprietária do imóvel contratou a vítima para desentupir o cano da casa. Izolino teria utilizado um vergalhão de metal para o serviço, e teria provavelmente encostado em alguma fiação elétrica. A mulher teria tentado ajudar no momento do choque, mas acabou sendo eletrocutada.

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, por volta das 19 h, para atender vítimas nas proximidades do Hotel da Praia, no entanto, ambas não apresentavam mais sinais vitais.