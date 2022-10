Copa do Mundo: consumidores devem aproveitar preços menores de Smart TVs

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta quinta-feira (6), a projeção com expectativa de R$ 1,48 bilhão em vendas relacionadas diretamente à Copa do Mundo de 2022, que ocorre a partir de 20 de novembro, no Catar.

O percentual é de 7,9% acima do volume registrado na Copa de 2018, que ocorreu na Rússia e movimentou R$ 1,37 bi. A maior projeção de vendas está no ramo de móveis e eletrodomésticos, registrando R$ 544,5 milhões, seguido dos eletroeletrônicos e artigos pessoais, com R$ 332,6 milhões.

De olho na telona

Em setembro, faltando dois meses para o Mundial, houve aumento de 6,7% na pesquisa por smart TVs em lojas on-line, em comparação com agosto. Antes do campeonato de 2014, realizado no Brasil, as buscas foram 6,3% maiores e, em 2018, cresceram 5,3%.

Um dos fatores apontados pelo economista da CNC responsável pela apuração, Fabio Bentes, é que os consumidores pensam em aproveitar a queda dos preços desses equipamentos que, segundo o IPCA, reduziram 3,2% de janeiro a agosto deste ano.

“A busca na internet costuma acelerar três meses antes do Mundial e, neste ano, como o campeonato será realizado a menos de uma semana da Black Friday, as compras devem ocorrer mais perto do próprio evento”, avalia Bentes.

A redução dos preços persistiu em setembro, provocada principalmente pelos televisores com telas pequenas e intermediárias. Os preços das TVs entre 40” e 49” caíram 5,8% de abril deste ano até agora, passando de R$ 1.963 para R$ 1.849, em média.

Uma redução um pouco menos expressiva também é observada nas TVs com telas até 39”: 4,8% menor (R$ 1.103 contra R$ 1.159). Apenas os modelos com telas superiores a 50” apresentaram aumento, de R$ 2.413 em abril para R$ 2.526 em setembro, o que representa 4,7% a mais.

No terceiro trimestre deste ano, a importação de smart TVs mais que triplicou em relação ao mesmo período do ano passado – foram USD 2,41 milhões. “O varejo está investindo na Copa do Mundo, e este é um fenômeno típico desse tipo de momento”, aponta Bentes.