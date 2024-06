Eleições internas da Associação Asilo São João Bosco ocorrem nesta quarta-feira (5)

Chapa “Mãos que Acolhem” quer transformar Asilo São João em Instituição de Longa Permanência

Chapa “Mãos que Acolhem” divulga plano de ação para transformar o Asilo São João Bosco em uma ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos) de referência nacional. No documento, a promoção da autoestima, bem como o estímulo à relação e o convívio social, são alguns dos pontos levantados pela chapa, que visa a melhora na saúde dos moradores. A eleição acontece amanhã, quarta-feira (05), às 18h, na sede da associação, na rua José Nogueira Vieira, n.º 1900, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Até o momento, duas chapas estão na disputa.

Visando prestar assistência às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, o Asilo São João Bosco há mais de 100 anos dedica acolhimento e moradia aos 60+, além de ser a casa de caridade mais antiga da Capital. Ao todo, 90 idosos estão hospedados no local, repleto de histórias afetivas e de solidariedade. Para transformar a casa de acolhimento em um espaço referencial em atendimentos, a chapa “Mãos que Acolhem”, formada por 22 pessoas da sociedade Campo-grandense, visa transformar o asilo, conforme explica Renata Lacerda.

“Nossa preocupação é ampliar o número de atendimentos aos idosos, atualmente atendemos menos de cem vovozinhos. Abrir vagas para receber idosos durante o dia, oferecendo refeições, atividades lúdicas, fisioterapia e leituras. Assim como os pais levam seus filhos para creches, eles poderiam levar seus pais para passarem o dia no asilo. Pretendemos criar uma comissão de captação de recursos, envolvendo a iniciativa privada, governos Federal, Estadual e Municipal, Judiciário, Polícia Federal e Rodoviária Federal, Receita Federal e Ministério Público”, pontua.

Atualmente, as ILPIs são consideradas instituições de assistência social, mas o Projeto de Lei 3512/23 altera o Estatuto do Idoso para definir as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) também como entidades da área da saúde.

“O plano é promover atividades, oficinas, que transformem a realidade dos idosos, como ações socioeducativas: corais, apresentações culturais, sociais e artísticas. Além do cultivo de uma horta, com objetivos de estimular a alimentação saudável e a multiplicação de conhecimentos. O projeto permeia também a criação de um orquidário e reformas no local, como o asfaltamento do pátio interno. Firmamos convênios com as Faculdades e Universidades de Campo Grande, dessa forma, os idosos poderão ter atendimentos como terapia, atendimento nutricional, fisioterapia, entre outros”, descreve o coordenador da chapa, Márcio Caetano.

Recursos de alta tecnologia, equipe de profissionais comprometida diuturnamente, além de recurso financeiro, são as ferramentas da Chapa para a concretização de sua meta. A “Mãos que Acolhem” intenta proporcionar ao asilo condições para serem realizados atendimentos de qualidade e referenciais para outras instituições do mesmo seguimento, seguindo o estipulado em Resolução publicada no Diário Oficial da União, de 16/05/2014.

“Temos compromisso de receber cerca de dois milhões de reais como apoio e doação. A “Chapa Mãos que Acolhem” cumpre o Estatuto Social em vigor em março de 2024. É composta por 22 pessoas do mais alto gabarito da sociedade Campo Grande e todos têm total compromisso com a transparência da administração do asilo e com a Sociedade Campo Grandense. Se nossa chapa for vencedora, todos os associados poderiam acompanhar, via internet, interagindo simultaneamente com todas as nossas ações”, afirma o coordenador.

Eleição

As chapas interessadas tiveram até cinco dias antes da Assembleia, para ocorrer junto à presidência da AASJB, juntamente com a proposta do Plano de ação para gestão, mandato correspondente a 5 de julho de 2024 até 4 de julho de 2027. Duas chapas disputarão a eleição, a diretoria atual e a “Mãos que Acolhem”

Ordem do dia:

Item 1 – eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme art. 19, 21 e 24 do estatuto vigente, como segue:

Alinea “A” – Conselho Deliberativo: 5 (Cinco) Conselheiros Titulares e Suplentes;

Alinea “B” – Diretoria Executiva; Presidente, Vice Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Patrimônio e respectivos suplentes;

Alinea “C” – Conselho Fiscal: 3 (Três) Titulares e 3 (Três) Suplentes.

Por Ana Cavalcante