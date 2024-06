Equipamento industrial avaliado em 65 mil reais é recuperado em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Campo Grande, recuperou uma máquina industrial avaliada em R$ 65 mil. O maquinário, destinado à construção de paredes em EPS (poliestireno expandido), havia sido apropriado por um empresário, que por determinação contratual utilizaria do equipamento durante uma obra.

Durante a execução, a construção foi cessada pelo contratado que, além de não concluí-la, apropriou-se do objeto. A vítima narrou que tentou por diversas vezes recuperar o equipamento, sem êxito.

Constou-se, ainda, que a empresa possuía um endereço fantasma, dificultando qualquer ação da vítima, que não viu outra alternativa senão acionar a Polícia Civil. Durante as investigações, os policiais civis descobriram que o autor havia aberto uma nova empresa, onde o equipamento estaria sendo utilizado.

Diante da situação, os investigadores se dirigiram ao local, e apreenderam o objeto. O autor foi indiciado por apropriação indébita, podendo ser condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses.

Com informações da Depac.

