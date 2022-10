“É possível que tenha relação”, afirma delegado sobre morte de irmãos

A morte de Ana Cláudia Gonçalves Martines, 46, natural de Sanga Puitã (PY), pode ter relação com a morte do irmão Leandro Gonçalves, confirmou o delegado do 6º DP da Polícia Militar da Capital, Fabrício Dias, ainda na cena do crime, na tarde desta quarta-feira (26).

“Não sabemos de muita coisa ainda, apenas a informação que no início do mês, o irmão dela foi vítima de um homicídio. Não podemos afirmar ainda, mas pelo período curto entre os casos, é possível que tenha relação”, afirma Dias.

Segundo o delegado, a perícia confirmou que havia uma perfuração na mão, no pé, nas costas, na barriga, e três na cabeça de Ana Claudia. Mas ainda não sabe se todas perfurações são de entrada dos tiros.

“Não sabemos a motivação nem a autoria do crime, mas vizinhos relataram que o autor estava com capuz em uma moto e ficou um tempo esperando. Dando a entender que ele esperava as vítimas chegarem”, completa.

A polícia ainda levantou a informação que que Ana e seu marido, 55, que foi atingido também, viviam um relacionamento de 21 anos de existência. O homem, de 32 anos, natural de Ponta Porã, foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o hospital, a vítima deu entrada com ferimento por arma de fogo na região temporal direita, mandíbula e na virilha. Ele está em atendimento de urgência e emergência e segue sedado, intubado.

O Estado dele é gravíssimo no momento e os médicos aguardam estabilização clínica para realizar exames de imagens e laboratoriais, para posteriormente ser avaliados pelos especialistas e definirem a conduta.

Irmão

Executado com 11 tiros na tarde desta segunda-feira (3), Leandro Gonçalves Martines, 23, vulgo “Magrelo”, era fugitivo do sistema prisional do Mato Grosso do Sul, possuindo uma passagem por homicídio e outras duas por tráfico de drogas, em Ponta Porã, Maracaju e Guia Lopes da Laguna, respectivamente.

Com informações do repórter Marcos Maluf