Motorista tenta fugir, mas é alcançado e preso por transportar 257 kg de maconha e skunk na BR-419

Homem com idade não divulgada foi preso, nesta quarta-feira (16), na BR-419, em Rio Negro, distante 168 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 257 quilos de maconha e skunk.

Conforme informações, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a um Toyota Corolla. O motorista não respeitou o comando e iniciou fuga.

Entretanto, após alguns quilômetros, o condutor tentou fugir jogando o veículo para fora da pista, mas foi alcançado e preso pelos agentes. Dentro da caminhonete foram encontradas as dezenas de tabletes contendo o entorpecente.

O homem foi preso em flagrado e levado junto do automóvel e da droga para a delegacia de Polícia Civil em Rio Negro, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

