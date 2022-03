“Sábado Literário” vai promover lançamento de livros de escritoras regionais

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza “Sábado Literário”, com o evento “Vozes femininas da Literatura em MS”, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, no próximo dia 26, às 17 horas, para o lançamento dos livros de duas escritoras sul-mato-grossense e as outras que residem no estado; Tania Souza, Diana Pilatti, Adriana Albertti e Joseane Souza.

Sobre as autoras:

Tânia Souza, professora, poeta e escritora de literatura da infância, é uma das escritoras que estará no evento, ela é natural de Bela Vista (MS).

Adriana Albertti, escritora, revisora, leitora crítica e doutoranda em Estudos de Linguagens ,bacharel e mestre em letras e bacharel em psicologia. A escritora é natural de São Paulo e filha adotiva da Capital, onde mora desde 2002.

Diana Pilatti, é professora, escritora, e Mestre em Estudos de Linguagens. Natural de Foz do Iguaçu (PR), residindo na Capital desde a infância.

Joseane Francisco, natural de Campo Grande é professora, escritora e revisora.

Todas essas mulheres estarão nesse super evento que incentiva a leitura e principalmente que homenageia as mulheres nesse mês especial para todas. O evento vai estar com mediação da jornalista Evelise Moraes Couto, do Clube de leitura Leia Mulheres.

Com informações da Fundação de Cultura/MS.