Nível do Rio Aquidauana sobe 4,6 metros e Defesa Civil entra em alerta

Devido ao alto volume de chuvas que atingiu o município de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande, nas últimas semanas,o nível do Rio Aquidauana subiu para 4,60 metros de profundidade, conforme medição na tarde de ontem (10). A situação, deixa a Defesa Civil em alerta.

“As chuvas de quinta e sexta-feira foram de 50 milímetros. O rio está com 4,60 metros. Está subindo devagar”, disse o coordenador da Defesa Civil, Mário Ravaglia ao jornal O Pantaneiro.

Segundo a Defesa Civil do município, não há alerta para enchentes ou alagamentos, mas segue monitorando a situação.

