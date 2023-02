Operário é derrotado pela Serc e perde a chance de disparar na liderança

Na manhã de hoje (12), o Operário Futebol Clube perdeu para a Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) por 1 a 0, no estádio Laertão, em Costa Rica. Com o resultado, o Galo da Capital continua com 6 pontos, mas vê a equipe de Chapadão do Sul no seu retrovisor em busca da liderança do grupo A.

O gol solitário da partida aconteceu aos 2 minutos do primeiro tempo, com Maílson. Logo após o gol, o Operário lutou na partida, mas não conseguiu reverter o resultado negativo, conhecendo a sua segunda derrota na competição.

Grupo A

Operário 6 pontos

Serc 6 pontos

Costa Rica 6 pontos

Coxim 0 pontos

Comercial 0 pontos

Daqui a pouco, no estádio Laertão, o Costa Rica enfrenta o desesperado Esporte Clube Comercial. Caso vença, o time da Cobra do Norte dispara na liderança do grupo.