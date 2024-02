Fotojornalista de MS conhecido como ‘Lente Nervosa’ morre após complicações renais

O fotógrafo e jornalista Adilson Domingos, de 55 anos, faleceu devido à decorrência do agravamento de problemas renais crônicos, na noite deste sábado (10). Adilson era conhecido como “Lente Nervosa” no meio policial, principalmente no município de Dourados.

Informações apontam que Adilson teve uma crise renal durante uma viagem para o Nordeste no começo do mês e buscou atendimento médico. Ao retornar para Mato Grosso do Sul, teve uma piora e foi internado. Na manhã deste sábado passou por uma cirurgia no Hospital Cassems e foi submetido à intubação, porém, não resistiu às complicações e morreu. Adilson era Bombeiro Militar da reserva e repórter policial, tendo colaborado para os mais diversos veículos de Mato Grosso do Sul, fornecendo imagens e informações policias de qualidade sobre os acontecimentos de Dourados, se tornando uma figura notável na área. Ele deixa esposa, filhos e um neto. Não há detalhes sobre horários de velório e enterro. A comunidade jornalística do Estado e de Campo Grande se solidarizam com a família e lamentam a perda de um grande profissional.