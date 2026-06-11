Dr. Victor Rocha defende fortalecimento da atenção básica como caminho para reduzir filas e melhorar a saúde pública

O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha defendeu o fortalecimento da atenção básica como uma das principais estratégias para melhorar a saúde pública de Campo Grande, reduzir filas e diminuir os custos do sistema de saúde

Durante entrevista à Rádio Capital FM no programa Tribuna Livre, o parlamentar destacou que investir em prevenção é mais eficiente e econômico do que concentrar esforços apenas no tratamento de doenças já agravadas.

Segundo o Dr. Victor Rocha, estudos na área da saúde demonstram que cada investimento realizado na atenção primária gera economia significativa nos atendimentos de média e alta complexidade.

“A atenção básica é a porta de entrada do sistema. Quando você investe na prevenção, acompanha o paciente antes que a doença se agrave e promove qualidade de vida, você evita internações, complicações e gastos muito maiores para o poder público”, afirmou.

Prevenção reduz internações e salva vidas – Dr. Victor Rocha explicou que o acompanhamento adequado de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto reduz significativamente os riscos de infarto, AVC e outras complicações que exigem tratamentos mais caros e complexos.

Além disso, destacou a importância da orientação sobre hábitos saudáveis, atividade física e acompanhamento regular das famílias pelas equipes de saúde.

“Quando a pessoa recebe atendimento próximo de casa e consegue controlar suas doenças precocemente, ganham o paciente, a família e todo o sistema de saúde”, ressaltou.

Experiências bem-sucedidas servem de exemplo – Ao lembrar sua passagem pela gestão pública, Dr. Victor Rocha citou programas que contribuíram para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

Entre eles, destacou a Política de Saúde da Mulher, que fortaleceu ações preventivas e ampliou o acesso aos exames, além do programa Consulta Única, que permitia à paciente realizar consulta, ultrassonografia e exames preventivos em uma única oportunidade.

“O objetivo era resolver a demanda da população de forma mais rápida e eficiente, evitando que as pessoas precisassem retornar diversas vezes para conseguir concluir seu atendimento”, explicou.

Terceiro Turno ampliou acesso aos atendimentos – Outra iniciativa lembrada pelo vereador foi o projeto Terceiro Turno, implantado em unidades de saúde com grande demanda reprimida.

A estratégia ampliava o horário de funcionamento das unidades para oferecer mais consultas e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

“Precisamos pensar em soluções práticas para atender mais pessoas, reduzir filas e garantir que a atenção básica cumpra seu papel de prevenir doenças e organizar toda a rede de saúde”, afirmou.

Saúde começa na prevenção – Para Dr. Victor Rocha, qualquer planejamento para melhorar a saúde pública precisa começar pelo fortalecimento da atenção primária.

“O hospital é importante, mas a saúde começa na prevenção. Quando a atenção básica funciona bem, diminuímos a pressão sobre as UPAs, os hospitais e toda a rede pública. Esse é o caminho para uma saúde mais eficiente, humana e sustentável”, concluiu.

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