Previsão de chuvas intensas deixa cidades de MS em alerta

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois novos alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul. A previsão vale até as 11h de domingo (20) e indica chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos com intensidade de até 100 km/h e queda de granizo.

O primeiro alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h para seis cidades de MS. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os municípios em alerta laranja são Aparecida do Taboado, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas.

Já o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 32 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as cidades em alerta amarelo estão Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã e Chapadão do Sul, Jateí, Naviraí e Paraíso das Águas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Baixa umidade

Mesmo com a previsão de chuvas, a baixa umidade segue preocupando em todo Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje (19), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de baixa umidade para os 32 municípios do Estado.

O alerta de nível amarelo indica perigo potencial, com níveis de umidade que variam entre 20 a 30%, bem abaixo do recomendado. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

De acordo com o Cemtec/Semagro (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul) nas regiões norte, pantaneira e bolsão do estado são esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 10-30%.

Além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais e queimadas em áreas urbanas e rurais, o período aumenta os riscos a saúde facilitando o surgimento de doenças pulmonares, tosses, crises de rinite, sinusite e incômodos respiratórios.

Confira as dicas para evitar problemas de saúde:

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Manter o corpo bem hidratado, beber bastante água, mesmo sem sentir sede.

Dar preferência a frutas que contém mais líquidos, como melancia, melão e laranja

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

Hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Usar chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Crianças e idosos exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

