Copa dos Campeões de MS tem participação de 14 municípios

Começou neste sábado (20), a etapa de basquetebol e futsal da Copa dos Campeões de Mato Grosso do Sul, no município de Coxim. Com a participação de 14 municípios e 258 envolvidos, a competição, vinculada aos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, promove a disputa de estudantes-atletas de 12 a 14 anos, que buscam classificação à etapa nacional do evento. Neste ano, os Jogos Escolares Brasileiros serão realizados no Rio de Janeiro.

Realizadas pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), as disputas seguem até quinta-feira (24), entre os municípios de Amambai, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora e Três Lagoas.

O campeão de cada modalidade e gênero levará o nome de Mato Grosso do Sul aos Jogos Escolares Brasileiros, competição realizada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar). De acordo com o Diretor Geral da Copa e Gerente de Excelência e Alto Rendimento da Fundesporte, Professor Leandro Gonçalves da Fonseca, a idade é importante para os atletas “porque é quando começam a demonstrar interesse pelo esporte de excelência”.

“São atletas que já se destacaram na etapa anterior, então temos grandes expectativas. Com certeza conseguiremos levar excelentes representantes do estado para a competição nacional”, destaca.

As equipes que disputam a Copa dos Campeões foram classificadas durante a etapa de basquetebol e futsal de 12 a 14 anos dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, que ocorreram dos dias 21 a 27 de julho deste ano, em Três Lagoas.

As partidas da fase classificatória começam no domingo (21), sendo as disputas de basquetebol realizadas no Ginásio Municipal Ademir Mochi e as disputas de futsal ocorrendo no Ginásio Municipal Fernando Fontoura.

A Copa dos Campeões de Mato Grosso do Sul é uma realização da Fundesporte, com apoio da Prefeitura Municipal de Coxim.