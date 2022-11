Funcionários do shopping Pátio Central são evacuados após princípio de incêndio

Na manhã desta terça-feira (29), funcionários e funcionárias do Pátio Central foram surpreendidos com uma evacuação de segurança, devido a um princípio de incêndio nas salas de exame da Agência do Detran. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, para realizar os procedimentos de contenção de chamas.

Conforme apuração, o princípio de incêndio iniciou antes do shopping iniciar o expediente. Por volta das 7h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Equipes da Brigada de Incêndio e da da Ursa (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) foram as primeiras a comparecerem ao Pátio Central.

Antes das demais equipes de bombeiros chegarem ao local, os funcionários já haviam sido evacuados do local e os focos de incêndio foram contidos por bombeiros da Brigada de Incêndio. “As chamas foram contidas por uma equipe de brigada. Com a nossa chegada, o prédio já estava evacuado e as chamas estavam contidas. Porém, havia muita fumaça tóxica no local e ainda faltava a fase de rescaldo”, explica o tenente e médico do Corpo de Bombeiros, Dermival Caldeira.

Devido ao incêndio, o local foi comprometido com fumaça tóxica, que gera um risco de envenenamento por monóxido de carbono. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o processo de ventilação e rescaldo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu devido a um curto-circuito em um dos computadores, na última sala da central de exames, localizada no 3° andar do shopping.

Nenhum funcionário saiu ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Apenas dois brigadistas foram encaminhados em estado consciente à Santa Casa de Campo Grande, devido a inalação de fumaça tóxica.

De acordo com assessoria do Pátio Central, as atividades do shopping estão suspensas por período indeterminado. A assessoria do Detran informou que os exames teóricos e demais procedimentos serão reagendados e realocados para outras agências, sem prejudicar quem tinha algum agendamento para hoje.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

Serviço:

Em casos de urgência, o Detran/MS também atenderá em seis unidades.

Agência Regional – Sede

Rod. MS-80, KM10 – José Abrão, CEP: 79114-901 – Campo Grande – MS – (67) 3368-0500

07:30h – 11:30h / 12:30h – 16:30h

Agência Shopping Bosque dos Ipês

Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados, CEP: 79035-900 – CAMPO GRANDE – MS – (67) 3314-8121

10:00h – 19:00h

Agência Sindicato Despachante

Rua Anhandui, 80, Centro, CEP: 79002-010 – Campo Grande – MS – (67) 3325-6222 / Fax: 3325-5800

07:30h – 11:30h / 12:30h – 16:30h

Agência Sindicato dos CFCs

Rua 26 de Agosto, 83 – Centro, CEP: 79008-070 – Campo Grande – MS – (67) 3318-8400

07:30h – 11:30h / 12:30h – 16:30h

Prático Aero Rancho

Av. Mal. Deodoro, 2603 – Aero Rancho – Campo Grande – MS – (67) 3314-6290

08:00h – 11:30h / 12:30h – 16:30h

Prático Coronel Antonino

R. Santo Angelo, 51 – Cel. Antonino, CEP 79011-290 – Campo Grande – MS – (67) 3368-0100

