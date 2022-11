Em fuga, motorista é preso transportando maconha em veículo roubado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde de ontem (28), mais de uma tonelada de maconha, em uma caminhonete roubada, na BR-463, em Dourados. O condutor que não teve identidade revelada, tentou fugir no momento do flagrante, mas foi abordado e preso às margens da rodovia.

O flagrante aconteceu quando os policiais avistaram uma caminhonete MMC/L200 Triton pela rodovia e tentou fazer sinal de parada ao condutor. Ao avistar os policiais, o motorista acelerou o veículo, mas acabou saindo da pista, abandonando a caminhonete às margens da rodovia. O condutor tentou a fuga a pé, mas foi abordado quilômetros à frente, sendo preso em flagrante. Um passageiro da caminhonete também fugiu a pé e até o momento não foi encontrado.

Na caminhonete, os agentes da PRF encontraram 1.393 Kg de maconha. Os policiais também descobriram que o automóvel possuía registro de furto, desde de abril de 2022, no interior de São Paulo.

O motorista junto com a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Dourados.

