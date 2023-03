Distribuidora é fechada após denúncia de venda ilegal de gás

Comércio de gás liquefeito de petróleo, localizado na região da Vila Palmira, foi fechado na última quinta-feira (9), após denúncia de venda de gás sem autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e sem nota fiscal. Foram encontrados dez botijões e o proprietário, de 59 anos, foi autuado em flagrante.

A ação foi realizada em conjunto com a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor).

Durante a operação, o proprietário foi autuado em flagrante e recebeu voz de prisão. Também foram encontrados botijões vazios no estabelecimento, que foram apreendidos.

Posteriormente, a investigação levou à descoberta de um estoque clandestino em outro local, no Bairro Recanto dos Pássaros, onde foram encontrados e apreendidos 35 botijões cheios e 15 vazios.

De acordo com a Decon, a empresa fornecia os botijões para o proprietário, entretanto, os proprietários foram alertados e fugiram do local antes da chegada da polícia.

A Decon afirmou que as investigações vão continuar para localizar e indicar os fornecedores, já que toda transação era feita sem a expedição de notas fiscais. Os envolvidos também irão responder por sonegação fiscal.

