Prefeita sanciona projeto que regulariza propriedade Homex

Moradores da Homex Brasil Ltda na tarde desta última quinta-feira (9), receberam a prefeita Adriane Lopes que sancionou a Lei votada e aprovada na última terça-feira (7) pela Câmara Municipal que autoriza o município a desafetar e permutar área pública com a área de propriedade da massa falida da Homex Brasil Ltda.

No local, vivem cerca de 1.500 famílias que aguardam há anos a oportunidade da regularização fundiária de suas moradias, a maior que será efetuada na história da habitação de interesse social de Mato Grosso do Sul.

“Muitas vezes vamos colher uma semente, mas que não fomos nós que plantamos. Em 2013 começou a comunidade HOMEX e hoje estamos no terceiro mandato do início da comunidade homex e Deus deu a mim este projeto que foi aprovado pelos vereadores e estamos aqui com vocês. Sem parceria não vamos a lugar algum. Hoje estamos dando um passo largo. Quero agradecer a cada vereador que nos apoiou.”, exaltou a parceria com os parlamentares que aprovaram o projeto.

Adriane também falou da importância de dar segurança para as famílias do local. “Defendemos a permuta desta área e na semana passada obtivemos a boa notícia. Nossos secretários sempre estarão presentes para que haja justiça social e com esta regularização mais 1000 pessoas contempladas com esta conquista. Conquistas não são fáceis, eu vim do chão, vendia sorvetes e hoje estou aqui para afirmar que é possível conquistar nossos sonhos. Nós vamos avançar é a Homex será um lugar digno de morar. “, destacou a prefeita que exaltou as lideranças da comunidade e pediu paciência no período da chuva, que tendo estiagem mais de 20 equipes farão um trabalho em todas as regiões.

Durante os discursos moradores também falaram sobre a conquista tão esperada. “Neste momento estou muito feliz e agradecer a Deus e a prefeita e aos vereadores pela recompensa desta luta que esperamos há anos e Deus nos deu esta graça que é uma benção que veio na hora certa. Estou muito satisfeita”, destacou uma das líderes do bairro.

