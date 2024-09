PRF apreende 77kg de skunk em Bataguassu

Nesta manhã (27), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 77 kg de skunk que estavam sendo levados em um caminhão, em Bataguassu. A suspeita é de que o condutor dirigia o veículo sob efeito de drogas.

Os policiais fiscalizavam a BR-267, quando receberam denúncias de que um caminhoneiro dirigia fazendo manobras perigosas na rodovia.

Ao abordarem o condutor do veículo, os policiais perceberam um certo nervosismo, além do homem aparentar estar sob efeito de drogas. Ao ser questionado, ele confessou ter consumido cocaína e rebite que estavam escondidos na cabine do caminhão.

Durante a vistoria, os agentes também encontraram 77,7 Kg de skunk.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Bataguassu (MS).

